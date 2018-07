Voor rechter na faken zwangerschap en verkoop valse tickets 14 juli 2018

De rechter in Ieper heeft zich gisteren opnieuw over het dossier gebogen van de vrouw die fakete dat ze zwanger was en zo een geboortepremie opstreek. De vrouw staat ook terecht voor een hele resem oplichterijen in Wervik. De vrouw bood op internet een heleboel zaken te koop aan, liet haar slachtoffers betalen, maar goederen leveren deed ze uiteindelijk helemaal niet. Ze verkocht onder meer valse tickets voor Pinkpop, Thunderdome, Tomorrowland, AC/DC en U2. "Het ging steeds om kleine bedragen", aldus de openbare aanklager. "Daarmee hoopte ze onder de radar van het gerecht te blijven, maar ze werd tenslotte toch opgepakt." J.V. riskeert een straf van drie jaar, waarvan de helft met uitstel. De vrouw hoopt dat het deel dat ze in voorarrest verbleef voldoende zal zijn . Gisteren bood ze ook haar excuses aan een slachtoffer aan. Vonnis op 27 juli. (CMW)