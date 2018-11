Voor het eerst opgraving van tanks ARCHEOLOGEN ZATERDAG AAN DE SLAG LANGS MEENSEWEG CHRISTOPHE MAERTENS

28 november 2018

02u26 0 Ieper Langs de Meenseweg zullen archeologen komende zaterdag twee Britse tanks uit WOI opgraven, of in ieder geval de resten van de tanks. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen, want het is de eerste keer dat zoiets in Vlaanderen gebeurt. De vondsten gaan naar het Hooge Crater Museum.

Al vlug na de wapenstilstand in 1918 kwamen 'toeristen' de slagvelden bezoeken. Een van de meest tot de verbeelding sprekende attracties was het 'Tankkerkhof van het Hooge' langs de Meenseweg in Ieper, vlak bij de plek waar je nu het Hooge Crater Museum vindt. "De eerste pelgrims en toeristen moesten absoluut de gestrande Britse tanks gezien en gefotografeerd hebben", aldus Niek Benoot van het museum. "Het waren tanks van het type MK IV. Die wogen bijna 26 ton. Ze waren eigenlijk veel te zwaar en reden zich vast in de modder." De Duitsers wisten dat en maakten er gebruik van.





Moeras

"De Duitsers hadden een krater geblazen waardoor de tanks de weg moesten verlaten, met alle gevolgen vandien. Want de Duitsers hadden van de akker een moeras gemaakt door de dijk van de Bellewaerdevijver te breken. Op die manier kwamen er vijf tanks vast te zitten op dezelfde plaats." Tijdens het lenteoffensief in 1918 gebruikten de Duitsers die tanks dan als mitrailleurposten.





20 vrijwilligers

Niek Benoot droomt er al lang van de tanks boven te halen. "Enkel een erkend archeoloog mag een dossier indienen. En dus ging ik spreken met archeoloog Maarten Bracke, die onmiddellijk geïnteresseerd was. We kwamen tot een akkoord met de eigenaar van het terrein, want alles moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld." Zaterdag zal een team van een 20-tal vrijwilligers naar Ieper afzakken om de opgraving te doen. "We zijn zeker dat er in het terrein resten van tanks aanwezig zijn", zegt Bracke, gekend van de documentaire 'onder Vlaamse Velden' van Arnout Hauben. "De universiteit van Gent heeft via scans kunnen vaststellen dat er metaal in de bodem zit. De resultaten komen overeen met luchtfoto's waarop de tanks te zien zijn. Het onderzoek wijst wel uit dat het niet om volledige exemplaren gaat." Het is de eerste keer dat een dergelijke opgraving in Vlaanderen plaatsvindt. "De bedoeling is om de resultaten van dit project mee te nemen naar andere locaties waar tanks te vinden zijn."





Nieuwe expo

Alles dat wordt opgegraven, gaat naar het Hooge Crater Museum. "De tankresten zullen volgend jaar te zien zijn in een nieuwe tentoonstelling over de wederopbouw en toerisme na 1918." Mensen die getuige willen zijn van de opgravingen, zijn zaterdag welkom op de site van 10 tot 16 uur. Bezoekers kunnen hun wagen achterlaten op de parking van Onmishop Bossaert aan de Menenstraat in Geluveld. Daar zullen vrijwilligers de mensen tot bij de opgravingen brengen, niet ver van het museum.