Voor de liefhebbers: speciale versie van Hommelbier klaar 16 november 2018

02u22 0 Ieper Leroy Breweries uit Boezinge heeft een speciale versie van het Poperings Hommelbier klaar: de Hommel Fresh Harvest. Haast je naar de drankenhandel, want op is op.

Jaarlijks brouwt Leroy Breweries een 'limited edition' van het Poperings Hommelbier. Nu is het aan 'editie 2019'. "De Hommel Fresh Harvest is gebrouwen met verse hop. Dit wil zeggen dat de hop twee dagen voor het brouwen geplukt werd. Hierdoor krijgt dit bier een unieke hoptoets die in het klassieke Hommelbier minder aanwezig is. Aangezien de hoppepluk ieder jaar in september plaatsvindt, kunnen we dit bier dus maar één keer per jaar brouwen, wat het een echte 'limited edition' maakt", vertelt Karel Leroy. De eerste editie van de Hommel Fresh Harvest (7,5%) werd gebrouwen 2012. Net als de klassieke variant van Hommelbier wordt de Hommel Fresh Harvest met vier hoppesoorten gebrouwen. "Hommelbier wordt al sinds jaar en dag gebrouwen als ambassadeur van de Poperingse hop, maar met de Hommel Fresh Harvest geven we hier een extra toets aan. De Hommel Fresh Harvest smaakt over het algemeen bitterder dan het klassieke Hommelbier. Het is dan ook ideaal als degustatiebier om op het gemak met vrienden te drinken. Daarom verkopen we het ook in de champagnefles van 75 centiliter, wat het delen met anderen alleen maar gemakkelijker maakt. Er werden maar 1.000 kartons van gevuld en een groot deel is al verkocht aan de gespecialiseerde drankenhandels", aldus Karel. (LBR)