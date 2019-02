Volle zaal voor zesde Schlagerfest Ieper LBR

15u42 0 Ieper Zaal Fenix in Ieper liep zaterdagavond vol voor de zesde editie van Schlagerfest Ieper. Jettie Pallettie en Willy Sommer zorgden ervoor dat de zaal in vuur en vlam stond.

Voor de zesde editie van Schlagerfest Ieper stonden opnieuw enkele toppers op de affiche. “Ook voor deze editie hebben we voor geliefde en gekende artiesten gekozen”, klinkt het bij het organiserende Schlagerfest Ieper. “Het concept van Schlagerfest Ieper is al altijd hetzelfde geweest. We gaan niet voor ‘op het gemak’, maar we gaan voor dikke ambiance. Het publiek wordt weer getrakteerd op enkele topartiesten.”

Om 20 uur gaf de lokale zanger Franky Pluym de aftrap. Daarna volgde Johan Veugelers en Wim Soutaer. DJ Artois stoomde het publiek klaar voor Jettie Pallettie en Willy Sommers. Willy Sommers stelde niet teleur, dat was duidelijk te horen aan het enthousiasme in de zaal. Het feestje werd afgesloten met een afterparty met DJ Artois.

In voorverkoop gingen 600 kaarten de deur uit. “Dat is een gelijklopend aantal als de voorbije jaren. De eerste twee edities verkochten we meer kaarten in voorverkoop, maar dat kwam omdat er toen nog niet veel schlagerfestivals georganiseerd werden. Nu treden veel artiesten ook gratis op bij kermissen of andere lokale evenementen. Een 800-tal enthousiastelingen kwamen meezingen meedansen. Volgend jaar zijn we op 8 februari opnieuw van de partij met een nieuwe editie!”