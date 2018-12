Volle Sint-Jacobskerk voor wereldpremière vertelconcert Poppy Field LBR

16 december 2018

18u07 0 Ieper Een volle Sint-Jacobskerk in Ieper luisterde zondagnamiddag naar de Britse schrijver Sir Michael Morpurgo. De auteur van Warhorse bracht Poppy Field, een nieuw muziek- en woordspektakel.

De voorstelling Poppy Field ging zondagnamiddag in de Sint-Jacobskerk in Ieper in wereldpremière. Volgens de Britse schrijver Sir Michael Morpurgo is de Vredesstad Ieper de enige plaats ter wereld waar hij deze wereldpremière van Poppy Field kan brengen. Het werd een ingetogen uitvoering. Sir Michael nam, samen met Lady Morpurgo, de talrijke aanwezigen mee doorheen het verhaal. Voices at the Door’ (Coop, Fi Fraser, Jo Freya en Georgina Boyes) brachten a capella liederen en kerstgezangen.

De voorstelling Poppy Field is gebaseerd op zijn laatste boek en vertelt de geschiedenis van vier generaties van een boerenfamilie uit de omgeving van Ieper. Het concert volgt hun levens door oorlog en vrede, waar hun lot wordt bezegeld door een half geschreven gedicht en een reeks merkwaardige ontmoetingen.