Volgens Nederlanders koop je fiets best hier NOORDERBUREN ROEPEN 'MINNE SPORT' UIT TOT BESTE FIETSWINKEL CHRISTOPHE MAERTENS

21 maart 2018

03u03 0 Ieper Fietswinkel Minne werd door het Nederlandse Tweewieler.nl uitgeroepen tot de beste fietswinkel van België en Nederland. Een vakjury gaf de winkel op alle fronten de hoogste score. De uitbaters, broer en zus Koen en Julie Minne, zijn in de wolken.

De 'Tweewielerwinkel van het jaar' is een jaarlijkse verkiezing die dit jaar voor de 21ste keer werd georganiseerd. Aanvankelijk werd de titel enkel in Nederland uitgereikt, maar de laatste vier jaar mogen ook Belgische wielerzaken meedingen. "In januari waren we door de klanten al uitgeroepen tot provinciewinnaar", zegt zaakvoerder Koen Minne (34). "Er waren meer dan 1.000 mensen die op ons hadden gestemd. We kregen een gemiddelde score van 9,7 op 10. Alle provinciewinnaars kregen daarna het bezoek van een 'mystery shopper' (een anonieme klant die de service beoordeelt, red.) en een vakjury. Ook werd onze balans bekeken."





Mystery shopper

De vakjury beoordeelde alle finalisten niet alleen op criteria zoals uitstraling in het straatbeeld en beleving in de winkel, maar ook op verkoopkracht, kwaliteit en niveau van de werkplaats en aansturing van het team. Ook het oordeel van de mystery shopper en de resultaten van de financiële analyse werden onder de loep genomen. En de toekomstvisie van het bedrijf speelde ook een rol bij het geven van de punten, maar ook dat zat bij Minne Sport wel snor. De fietswinkel scoorde op alle categorieën het hoogst. "We waren heel verrast en zijn uiteraard heel trots op de titel", aldus Koen. "Dit is een overwinning die we niet alleen op onze naam schrijven, maar een overwinning van het hele team."





Gestart in 1946

Minne Sport vind je langs de Zwaanhofweg in Ieper, maar de zaak startte ooit in Langemark. "Mijn grootvader Maurice Minne heeft het bedrijf opgericht in 1946", aldus Koen. "De winkel verhuisde vijf jaar geleden naar Ieper en groeide hier enorm. Maar wij dragen onze klanten altijd op handen, zelfs als het er steeds meer zijn. Voor elke klant nemen we ruim de tijd om op zoek te gaan naar de ideale fiets." Minne Sport is meer dan een winkel waar je alleen een fiets kan kopen. "We zetten in op evenementen en workshops. Nu organiseren we bijvoorbeeld een workshop over fietsleasing bedoeld voor bedrijfsleiders. Bovendien zijn er plannen voor een Minne Café, waar mensen kunnen langskomen tijdens hun fietstocht om gezellig bij te praten."