Voka Westhoek pleit voor één Westhoek City Christophe Maertens

15 januari 2019

17u14 0 Ieper De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (Voka) reikt alle nieuwe beleidsmakers de hand. “We willen samen de uitdagingen aangaan waar onze regio voor staat”, klinkt het. Voor de belangenorganisatie is één ‘Westhoek City’ een belangrijke prioriteit.

“De vier Westhoeksteden Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide moeten de trekkers zijn voor de economische ontwikkeling van de Westhoek”, zegt regiovoorzitter Christophe Dhaene. “Zij moeten als stedelijke motor de andere steden en gemeentes op sleeptouw nemen. Door intenser samen te werken moet het in de toekomst mogelijk zijn om slagkrachtig een ‘Westhoek City’-stem te laten horen. Zo kan de Westhoek zijn voet zetten naast steden als Gent. Ook kunnen we samen als één regio investeringen binnenhalen bij de overheid in Brussel.” Voka haalt het Nederlandse Brabantstad aan als voorbeeld. Volgens de organisatie moet het mogelijk zijn een centrumfunctie op te nemen. “Momenteel mist de Westhoek kansen omdat er geen centrumstad ligt. Via specialisatie en samenwerking kan de efficiëntie verhoogd worden en kunnen meer zaken gerealiseerd worden.”

Innovatie

Een ander punt op de agenda bij Voka is de oprichting van een nieuw netwerk voor de zuidelijke Westhoek. “We moeten innovatie en creativiteit meer stimuleren. Innovatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de streek”, meent Dhaene. “Voka West-Vlaanderen wil daarom dit jaar samen met mensen van Designregio een initiatief op poten zetten. ‘Novum’, zoals het netwerk wordt genoemd, wil ondernemingen, organisaties, het onderwijs, de politiek en de culturele sector samenbrengen rond streekgebonden projecten. We willen lokale initiatieven rond de groei en de ontplooiing van de regio meer in de kijker plaatsen.”

Communicatie

Voka blijft ook inzetten op een vlotte mobiliteit, maar verlegt de focus van de N8 Ieper-Veurne naar een ondertunneling aan de Pilkemseweg aan de Noorderring in Ieper. “Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, is het tijd om aan de slag te gaan en werk te maken van onze toekomst”, gaat Dhaene verder. “Net als in de aanloop naar de verkiezingen reiken we alle beleidsmakers de hand. We willen samen de uitdagen aangaan waar onze regio voor staat, met dezelfde daadkracht, durf, moed en creativiteit die onze ondernemingen zo kenmerken.” Uit Voka-rapporten blijk dat communicatie en overleg het grootste actiepunt vormen voor lokale besturen. “Inspraak en dialoog tussen politici, ondernemers en administratie zijn essentieel om vooruit te gaan met de stad of gemeente en met de lokale economie. Het is belangrijk dat het lokale bestuur de verzuchtingen en de pijnpunten van het bedrijfsleven kent en dat ze ruimte maakt voor participatie in het beleid. Zo zou het goed zijn van het beleid op eigen initiatieven en op regelmatige basis langs te gaan bij ondernemingen om te horen wat er leeft.”