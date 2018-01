Voka: "In 2018 graag eindelijk schot in dossier N8" 02u33 0 Ieper "We missen een politiek zwaargewicht in Brussel om het dossier rond de N8 tot een goed einde te brengen." Voor Voka Regio Ieper is een van doelstellingen voor dit jaar werk maken van een degelijke ontsluiting van de Westhoek. "En waarom maken van de Westhoek geen grote gemeente?", aldus regiovoorzitter Christophe Dhaene.

Het arrondissement Ieper kan een goed sociaal-economisch rapport voorleggen. Dat blijkt uit cijfers die de werkgeversorganisatie Voka voorlegt. "Het arrondissement in 2016 (het jaartal met het recentste cijfer, red.) overschreed voor het eerst de kaap van 10.000 ondernemingen", zegt Veerle De Mey, directeur belangenbehartiging.





"Ook het aantal jobs blijft stijgen, terwijl de werkloosheid sterk daalt. Eind 2017 klokte de werkloosheid af op 4,7 procent, wat het laagste percentage van de afgelopen tien jaar is. Er is een spectaculaire toename van het aantal vacatures. Op sommige plaatsen is de vraag naar arbeidskrachten zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, wat leidt tot een grote spanning op de arbeidsmarkt."





Voor 2018 hoopt Voka dat er schot komt in het dossier van de N8. "Er is nood aan een ontsluiting van de volledige Westhoek. Dat wil zeggen: een vlotte wegverbinding tussen Ieper en Veurne, waarbij niet meer door de dorpen wordt gereden, en een vlottere doorstroming op de zuidelijk as A19-Kortrijk-Ieper-Poperinge-Frankrijk", klinkt het. Daarnaast wil Voka een nieuw innovatienetwerk op poten zetten: Ieper-IN. 2018 staat ook in het teken van de verkiezingen en in dat debat mag de stem van de ondernemer niet ontbreken, stelt Voka. (CMW)