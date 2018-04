Voetpaden Tempelstraat 14 april 2018

02u28 0

In de Tempelstraat in Ieper zullen tussen 2 en 9 mei de voetpaden worden heraangelegd. "Eind vorig jaar werden in de Tempelstraat, de Stuerstraat en de Boterstraat een paar kruispunten heraangelegd", zegt het stadbestuur. "De stad toonde begrip voor de vraag van de handelaars en beloofde toen om de voetpaden in de Tempelstraat heraan te leggen. Dat zal nu in mei gebeuren. De straat zal gedurende die week worden afgesloten voor het verkeer en er wordt een omleiding voorzien." (CMW)