Voetpaden Boterstraat worden vernieuwd 03 mei 2018

02u43 0

In de Boterstraat worden in het deel tussen de Tempelstraat en Patersstraat de voetpaden vernieuwd. Hierbij zal de straat op sommige momenten worden afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Patersstraat, waarvan de rijrichting tijdelijk wordt omgedraaid. In de Patersstraat tussen de Seminariestraat en Studentenstraat zal tijdelijk een parkeerverbod en tweerichtingsverkeer gelden. Tijdens deze werken is de Lange Meersstraat tijdelijk een doodlopende straat.





(DBEW)