Voetpad smaller na werken: uitbaatster Croq'Odiel vreest voor terras 07 juli 2018

02u31 0 Ieper Joke Michiel, uitbaatster van restaurant Croq'Odiel in de Surmont de Volsbergestraat, vreest voor het terras van haar eethuis. Na de werken zal er minder ruimte zijn voor een terras en bovendien zal ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen.

"Er werd mij altijd gezegd dat het voetpad even breed zou blijven", aldus de zaakvoerster. "Nu blijkt dat die breedte blijft behouden, maar dat de helft opgaat in parkeerstrook. Daarnaast vroeg ik bij de opening van Croq'Odiel aan de stad of mijn terrasvergunning van onze vorige zaak Souvenir zou blijven gelden. Maar dat is niet zo. Volgens mij kan dat toch niet zomaar. Ik vraag om de parkeerstroken voor ons pand of te heffen. Wij openen op 16 augustus en zullen ons terras plaatsen zoals het vergund is, de stad kan dit niet zomaar eenzijdig veranderen", aldus nog Michiel, die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open Ieper zal staan.





"Er is zijn drie infoavonden geweest waarbij mensen de plannen konden inkijken", reageert schepen Stephaan De Roo (CD&V). "Mevrouw Michiels zal een andere vergunning moeten aanvragen om een terras te plaatsen op de parkeerplekken. Je moet begrijpen dat je het voetpad nu niet meer kan afsluiten met een terras. Trouwens, door de werken is de straat heel wat aantrekkelijker geworden." (CMW)