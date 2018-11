Voetganger in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf in Ieper SPS

20 november 2018

22u23

Bron: Belga 0 Ieper Een man is vanavond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een wagen in Ieper. De bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Op de Oude Veurnestraat in Ieper werd dinsdag rond 17.45 uur een voetganger aangereden. De man werd geraakt toen hij de weg overstak. Na de aanrijding ging de bestuurder ervandoor in de richting van de Haiglaan, de Veurnseweg of de Noorderring. De toestand van het slachtoffer is kritiek, zo meldt de politie van Arro Ieper.

Volgens getuigen ging het om een lichtgekleurde wagen type break of terreinwagen met een afgeplat kofferdeksel. In een Facebookbericht roept de lokale politie getuigen op om zich te melden in het politiekantoor of via het nummer 057/23 05 00.