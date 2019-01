Voetbalwereld rouwt om verlies van Geert Vuylsteke (54) eRIK DE bLOCK

30 januari 2019

19u36 0 Ieper Na een moedige strijd tegen een slepende ziekte is dinsdag in het AZ Delta Roeselare enkele dagen na zijn verjaardag Geert Vuylsteke (54) overleden. Hij was een ex-voetballer en ex-trainer van diverse ploegen. Het toenmalig VK Ieper was tijdens het seizoen 2011-2012 zijn laatste club. In dat seizoen werd Geert ziek. Hij was de papa van drie kinderen.

De voetbalwereld in de Westhoek en ver daarbuiten is in diepe rouw. De sympathieke Geert Vuylsteke was alom bekend. Hij voetbalde negentien jaar en was daarna negen jaar trainer. Geert werd geboren in Nieuwpoort en probeerde het als jeugdspeler bij Club Brugge. Tot een doorbraak bij blauw-zwart kwam het niet. Geert Vuylsteke speelde onder meer voor SK Roeselare, VK Ieper, Eendracht Wervik, Torhout, SV Diksmuide, SV Ingelmunster en FC Izegem, waar hij speler-trainer werd.

Geert Vuylsteke droeg nadien nog het shirt van SC Zonnebeke en Sassport Boezinge. Hij was 38 jaar toen hij de voetbalschoenen aan de haak hing. Daarna werd hij trainer van SV Diksmuide en nadien drie jaar VK Ieper. Bij de ploegen uit de Kattenstad was Hans Oplinus uit Geluwe zijn assistent. “Geert was een eeuwige positivo”, aldus Hans. “Zowel in het voetbal als het dagelijks leven.”

“Hij was als trainer constructief en pakte het heel goed aan. Geert was een leider, een voortrekker. Iemand met een eigen visie. Een trainer die op een natuurlijke manier na de match tussen de spelers stond. Hij werd ziek tijdens het seizoen 2011-2012. We speelden dan in de toenmalige vierde klasse. Na Nieuwjaar kreeg hij het slechte nieuws.”

“Hij wilde het seizoen uitdoen. Wat hem lukte. Geert was strijdbaar en hoopvol. Vastberaden om de strijd tegen zijn ziekte aan te gaan. Het was elke zomer de vaste gewoonte dat we met enkele vrienden uit de voetbalwereld gingen fietsen. Geert drukte recent de hoop uit dat de komende zomer weer te kunnen doen.”

Sedert nieuwjaar was hij opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen weken ging het niet bijster goed. “Toch beleefde Geert nog mooie momenten”, zegt Hans Oplinus. “Hij klaagde niet. Toen we gingen fietsen had hij waarschijnlijk veel momenten van pijn.”

Geert Vuylsteke was van beroep boekhouder. Uit een vorige relatie had hij een zoon Gilles (25). Geert was gehuwd met Isabelle Verdru. Ze hebben samen twee dochters Manou (15) en Enid (12). De uitvaartplechtigheid gaat door in de kantine van het Crack Stadion in Ieper op dinsdag 5 februari om 14 uur. In het stadion waar hij als trainer van VK Ieper een jaar in derde klasse en twee jaar vierde klasse mooie tijden beleefde.