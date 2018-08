Voetbalspullen gezocht voor tentoonstelling 31 augustus 2018

Wie nog oude voetbalspullen heeft liggen kan die misschien uitlenen voor een tentoonstelling. Het stadsarchief is op zoek naar oude voetbalschoenen, sportzakken met sponsoring, truitjes, bekers, kortom alles wat te maken heeft met de voetbalclubs uit Ieper en deelgemeenten.





De spullen moeten wel van voor 1980 stammen. Het materiaal wordt veilig bewaard en na de tentoonstelling in goede staat terug bezorgd. Meer info via modern.archief@ieper.be. (CMW)