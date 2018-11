Vluchtmisdrijf na aanrijden bejaarde voetganger 21 november 2018

In de Oude Veurnestraat is gisteravond een 88-jarige voetganger levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij omstreeks 17.45 uur werd gegrepen door een auto. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf. De man wilde ter hoogte van de krantenwinkel de straat oversteken toen het gebeurde. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed daarna weg in de richting van de rotonde met de Haiglaan. Het zou om een lichtkleurige wagen gaan, type SUV. De politie is op zoek naar de bestuurder en zoekt getuigen. (AHK)