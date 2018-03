Vlaamse punklegendes in Vort'n Vis 01 maart 2018

02u42 0

De Vort'n Vissers zijn er in geslaagd om de legendarische Vlaamse punkband Belgian Asociality te strikken. Die hebben beloofd om de muziekclub op zaterdagavond 3 maart tot de laatste steen af te breken. Ambiance zal een onderschat begrip zijn, wanneer ze hun hits 'Morregen' en 'Jupilerman' door de boxen zullen laten knallen. In het voorprogramma spelen onder meer de lokale helden 'The Empty Bottles', met hun mix van vocaal, gitaar- en doedelzakgeweld. 'Minx', de zanger van het terziele gegane 'Flatcat' zal dan weer de grootste moeite van de wereld hebben om het ruige publiek in toom te houden, met de poppunkdeuntjes die hij brengt met zijn akoestische gitaar.





De deuren zwaaien open om 19 uur. Tickets kosten slechts 12 euro en kunnen alleen aan de deur worden gekocht. Wees er snel bij, want er is slechts plaats voor 120 mensen.