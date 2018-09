Vlaams Belang mikt op minstens twee zetels 01 september 2018

Gemeenteraadslid Nancy Six trekt de lijst voor Vlaams Belang Ieper. De partij trekt met 23 kandidaten naar de verkiezingen, van wie er 17 voor de eerste keer deelnemen.





De lijst telt 11 vrouwen en 12 mannen, de jongste kandidaat is 28 jaar, de oudste 80. "Op die manier wordt elke leeftijdscategorie vertegenwoordigd", klinkt het. "Het is ook de eerste keer dat een caféuitbater zich kandidaat stelt. De partij hoopt op die manier beter de belangen van de sector te kunnen behartigen." Volgens Vlaams Belang Ieper is het voor de partij vooral belangrijk dat Ieper zijn eigenheid weet te behouden, met veel aandacht voor de deelgemeenten. "Daarnaast vormen veiligheid, gezonde financiën en schuldafbouw, ondersteuning van de lokale handelaars en horeca, het behoud van de open en groene ruimte de voornaamste speerpunten van het programma." De partij mikt op het behoud van de huidige twee zetels in de gemeenteraad. "Al wat meer is, is mooi meegenomen en al wat minder is, is slecht", aldus lijsttrekker Nancy Six. (CMW)