Vlaams Belang Ieper haalt uit naar Vredesfonds: “Logebroeders van het linkse gedachtegoed” Christophe Maertens

27 februari 2019

10u46 0 Ieper In 2020 zal Ieper voor de zevende keer de Vredesprijs uitreiken aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de wereldvrede. Op de gemeenteraad noemde Nancy Six (Vlaams Belang) het Vredesfonds, de organisatie achter de Vredesprijs, de logebroeders van het linkse gedachtegoed. Burgemeester Emmily Talpe (Open-Ieper) wil het Vredesfonds een nieuw elan geven.

Op de gemeenteraad in Ieper werd maandag per politieke fractie een vertegenwoordiger voor het Vredesfonds aangeduid. Vlaams Belang wilde echter geen vertegenwoordiger aanduiden. Nancy Six haalde fel uit naar het Vredesfonds. “Vrede is een werkwoord waar we allemaal aan moeten werken, ieder voor zich, elke dag opnieuw. Hebben we daarvoor een Vredesfonds nodig? Ik denk het niet”, vindt Six. “Je bent geen Vredesstad omdat er ‘vredesstad’ in het stadslogo staat. Ik weet dat ik nu mensen raak die het goed bedoelen, waarvoor mijn verontschuldigingen. Tegenover zij die ‘werken aan vrede’ misbruiken als dekmantel voor hun extreemlinks politiek gedachtegoed, clubjes à la Hart Boven Hard en vzw Vrede verontschuldig ik me echter niet. Ik ervaar het Vredesfonds als de logebroeders van het linkse gedachtegoed. Al wie een andere mening heeft of wie zich kritisch opstelt, wordt scheef bekeken of belachelijk gemaakt op Facebook, het forum bij uitstek voor ‘klavierhelden’. We vragen dan ook de driejaarlijkse Vredesprijs te evalueren. Welke meerwaarde heeft die prijs? Buiten de stadsgrenzen weet niemand van het bestaan ervan af, laat staan dat we daarmee het nationale of internationale publiek bereiken.”

“Wij distantiëren onze van de stelling van het Vlaams Belang. Ieper moet en zal de naam Ieper Vredesstad met trots blijven uitdragen”, reageert CD&V-raadslid Jan Breyne. “Het Vredesfonds is zeker geen links bastion”, weerlegt ook Jordy Sabels van Groen de kritiek.

“We willen het Vredesfonds een nieuw elan geven. We hebben het expliciet opgenomen in onze enquête aan de bevolking. We hopen dan ook op een flinke dosis enthousiasme”, besluit burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).