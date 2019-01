Vlaams Belang Ieper: “Geef elk Iepers gezin tien kilo strooizout.” Christophe Maertens

30 januari 2019

09u43 0 Ieper De partij Vlaams Belang wil iedereen die in Ieper woont tien kilogram gratis strooizout geven. “Dat zal zijn doel missen”, reageert schepen Yves Goudeseune (sp.a).

Op de gemeenteraad in Ieper stelde het Vlaams Belang voor om elk Iepers gezin 10 kg gratis strooizout te geven. “Uitsluitend voor personen die gedomicilieerd zijn in Ieper. In ons voorstel wordt 1 zak van 10 kg per woning versterkt. Jaarlijks kunnen twee data en een locatie worden bepaald waar het strooizout kan worden afgehaald”, aldus Nancy Six van Vlaams Belang.

“Het ter beschikking stellen van strooizout voor ieder domicilieadres zal zijn doel missen en zal niet leiden tot een groter aantal behandelde voetpaden”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Het zal niet leiden tot een groter behandelde voetpaden. Trouwens, ter hoogte van heel wat woningen zijn geen voetpaden aanwezig. Denk aan woonwijken waar enkel een grasstrook aanwezig is met opritten. Het is bovendien onmogelijk traceerbaar of het strooizout zal worden ingezet op openbaar domein en niet op privaat domein. En dan spreken we nog niet over de schadelijke gevolgen voor plant en dier door het gebruik van strooizout. Het bedelen van zo’n zout is in concurrentie gaan met de commerciële markt.”