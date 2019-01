Vindt Bernard de liefde in Hotel Römantiek? “Ik mag niets verklappen, maar ik zou het zo opnieuw doen” Boezingenaar te zien in realityprogramma op VIER Christophe Maertens

31 januari 2019

11u44 0 Ieper Familie en vrienden van Boezingenaar Bernard Ollevier (70) zaten gisterenavond aan de buis gekluisterd voor de eerste aflevering van Hotel Römantiek op Vier. Bernard gaat in het tv-programma op zoek naar een nieuwe liefde. “Het was een fantastische ervaring en ik zou het zeker opnieuw doen.”

“De meeste dromen waren bedrog, maar als ik morgen wakker word naast jou dan droom ik nog.” Met die woorden werkte Bernard Ollevier zich in de eerste aflevering van Hotel Römantiek in de gunst van de dames. In het programma gaat een groep 65-plussers samen op reis met de bedoeling iemand te leren kennen en opnieuw de liefde te vinden.

Bernard, die sinds 1986 is gescheiden, werd ingeschreven door zijn schoondochter Linda. “Ik wist van niets en ik vond het programma eigenlijk ook maar niets. Ik geraakte echter door de selectieronde en Linda overtuigde mij toen om naar de kantoren van Woestijnvis in Vilvoorde te gaan voor de volgende ronde. Daar kreeg ik te horen wat precies de bedoeling was. Ook vroegen de mensen van Woestijnvis of ik ooit had gevlogen? Ik vroeg mij af waarom, want de vorige editie van het programma was toch in Zwitserland?.” Enkele dagen later kreeg Bernard het nieuws dat hij mee mocht. “De bestemming bleek de Sahara in Tunesië. Vandaar dat vliegtuig natuurlijk.”

Bernard had weinig verwachtingen, maar hij was toch best nerveus. Enkel zijn twee kinderen Ann en Geert wisten waar de zeventiger zich bevond. “Mijn kleinkinderen en mijn vrienden had ik wijsgemaakt dat ik naar een rally was. Toen ze mijn hoofd zagen in de trailer van het programma, was dat voor hen wel even schrikken.”

De deelnemers aan het programma en hun familie mochten vooraf de eerste aflevering bekijken in Kinepolis Antwerpen. “Het voelde een beetje bizar om jezelf op het grote scherm te zien. Maar als ik aan de hele ervaring in Tunesië terugdenk, dan doe ik dat met een positief gevoel. Het was een mooie tijd en ik zou het zo opnieuw doen. Hoe het afloopt? Ach, dat mag ik niet zeggen. Ik mag niets verklappen.”

Bernard is geen onbekende in Boezinge. Hij baatte lang café De Zwaan uit. Daarnaast is hij al 26 jaar verbonden aan de Ypres Historic Rally, een echte autoliefhebber dus. “Bij het uitzenden van de laatste aflevering geven we hier een feestje”, zegt Bernard nog.

Hotel Römantiek is op woensdagavond om 20.30 uur te zien op Vier.