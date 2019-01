Vijf ton koper gestolen bij Staelens Recup op industriezone Bewakingscamera’s bij buurbedrijven filmen aan- en afrijdende daders Hans Verbeke

24 januari 2019

23u00 0 Ieper Bij het recyclagebedrijf Staelens Recup, in de Bargiestraat in Ieper, is afgelopen weekend liefst vijfduizend kilogram koper gestolen. Er werd ook veel schade aangericht. Een link met de diefstal van vijf ton koper, één nacht later bij Dhondt Recycling in Tielt, is er vermoedelijk niet.

Dieven gingen in de nacht van zondag op maandag aan de haal met vijf ton koper bij het recyclagebedrijf Staelens Recup, op de industriezone in Ieper. “Ze namen het overgrote deel mee uit een container waarin minstens zeven ton koper lag”, weet de zaakvoerder. “Maar dat is nog niet het ergste. Er is ook bijzonder veel werkmateriaal gestolen, zoals slijpschijven en dergelijke meer. De daders hebben ook veel schade aangericht. Deuren en containers werden opengeslepen. Ze braken ook een vrachtwagen open, mogelijk met de bedoeling om die te starten en ook mee te nemen. Ze hadden duidelijk ook geen zin om gefilmd te worden door onze bewakingscamera’s. Die werden onklaar gemaakt. Gelukkig zijn er nog buurbedrijven die ook geïnvesteerd hebben in camerabewaking. Op die beelden zijn duidelijk de drie bestelwagens met twee aanhangwagens te zien waarmee de daders zich verplaatsen. Volgens mij moet het voor de politie mogelijk zijn om door analyse van de beelden de nummerplaten te achterhalen. Voor zover dat nuttig is, natuurlijk. Het zou zomaar eens kunnen om vervalste of gestolen exemplaren gaan.”

Méér daders dan in Tielt, waar enkel koper gestolen werd

Volgens de zaakvoerder waren de daders goed voorbereid. “Ze wisten precies wat ze hebben moesten”, vertelt hij. “Ze wisten ook dat ze behoorlijk wat transportmiddelen zouden nodig hebben om het koper te vervoeren. De diefstal met braak is voor ons bijzonder vervelend en frustrerend. Elke dag nog zoeken we vruchteloos naar werkmateriaal dat ook gestolen blijkt zonder dat we dat al hadden opgemerkt. Pas na verloop van tijd zal duidelijk blijken hoe groot het verlies eigenlijk is.” De man vermoedt niet dat de roof bij hem verband houdt met de diefstal van vijf ton koper in Tielt, tijdens de nacht van maandag op dinsdag. “Bij ons waren ze duidelijk met meer dan twee. Ze brachten ook voertuigen mee om het transport te doen. Hun werkwijze is duidelijk anders.”