Viergeslacht in Kunstenlaan: van Lea tot Simonne 02 maart 2018

In de Kunstenlaan in Ieper werden we ontvangen door een fiere Simonne Defever, zij is de stammoeder van een flink viergeslacht.Simonne is 92 jaar en de mama van Caroline Dewulf (54 jaar) en wonend in Torhout. Haar dochter Céline Houvenaghel is 27 jaar en woont in Bornem samen met de jongste telg Léa Van Brabant, zij werd geboren op 12 februari 2018.





