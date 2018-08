Vierdaagse klokt af op 9.744 deelnemers ONDANKS WESPENPLAAG TOCH MEER DAN GESLAAGDE EDITIE CHRISTOPHE MAERTENS

25 augustus 2018

02u23 0 Ieper 9.744. Zo veel sportievelingen namen de afgelopen dagen deel aan de Vierdaagse van de IJzer. Geen recordeditie, maar de organisatoren zijn heel tevreden. Eén minpuntje: de opvallend veel meldingen van wespensteken.

De Vierdaagse van de IJzer klokte gisteren in Ieper af op 9.744 deelnemers. "Dat zijn er toch zo'n 600 meer dan vorig jaar", aldus kapitein-commandant Frederic Vanfraechem, directeur van het wandelevenement. Het absolute record blijft 2014, toen er 11.000 sportievelingen meestapten. "Het succes van ons evenement wordt echter niet afgemeten aan het aantal deelnemers. Het is vooral belangrijk dat we vier dagen hebben gekend met veel mooie omlopen en tevreden wandelaars. Het is natuurlijk leuk dat er meer deelnemers waren dan vorig jaar."





Minder militairen

Volgens de commandant verliep alles goed. "Er zijn altijd wel wat kleine zaken waar we sowieso op zijn voorbereid", klinkt het. "Wel waren er dit jaar nogal veel wespensteken. Je kan spreken van een plaag." De commandant benadrukt dat er geen enkele reden is om volgend jaar geen Vierdaagse meer te organiseren. "We gaan door op ons elan, een herdenking van WO I, gecombineerd met een sociaal en sportief element." Het wandelevenement is vooral een zaak van burgers geworden. "Ik moet eerlijk zeggen dat er niet zoveel militairen meer meestappen", zegt de directeur. "We hebben in 2015 de aanslagen gekend en toen ging het leger in steun van de politie. Dat maakt het een stuk moeilijker voor onze mensen om nog deel te nemen aan dergelijke organisaties."





Wie ook tevreden is, zijn drie dames uit Diksmuide, Veerle Vanwynsberghe, Stefanie Vereecke en Karen Sterck, die samen met hun kinderen meestapten.





"Veel lof voor zowel de organisatie als de omlopen", klinkt het unisono. "We hebben vier keer de acht kilometer gewandeld. We hebben geluk gehad met het weer, geen regen, maar ook niet te warm." De sportieve vrouwen vonden het voor hun kinderen tof dat er een zoektocht aan de wandelingen was gekoppeld. "Ook over de bevoorradingen klagen we niet. Het was de eerste keer dat we deelnamen, maar volgend jaar zijn we zeker opnieuw van de partij."





Een opvallende deelnemer aan de Vierdaagse van de IJzer is de 74-jarige Michel Drygalski uit Charleroi. De wandelveteraan is de enige Franstalige die deelnam aan alle edities van de Vierdaagse. "Sinds 2010 doe ik zoveel als mogelijk mee aan wandeltochten om mensen bewust te maken van orgaandonatie. Om mensen te sensibiliseren loop ik dwars door België, en doe ik ongeveer 2.500 km."