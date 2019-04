Vier jaar cel gevraagd voor fietsende overvallers Christophe Maertens

01 april 2019

20u08 0 Ieper Op de rechtbank van Ieper vorderde de openbare aanklager vier jaar cel tegen een man uit Ieper voor vier gewapende overvallen. Uitbater Andy Deman van frituur ’t Iepers Frietje was een van de slachtoffers. S.D. (38) ontkent de feiten, hoewel er bezwarend materiaal in zijn tuin werd gevonden. “Ik hoop dat ik die man nooit meer zie”, aldus de frituuruitbater.

De overval in de frituur langs de Meenseweg in Ieper vond plaats op een dinsdagavond in september 2018. Zo’n tien minuten voor sluitingstijd was uitbater Andy Deman er nog samen met een werkneemster aan de slag. Het was al donker, maar er waren nog zeven mensen in de frituur. “Plots stormden twee personen in trainingspak de frituur binnen, gemaskerd en met een vuurwapen in de hand”, vertelde uitbater Andy Deman eerder in de krant. “Een van hen stond meteen achter de toonbank en richtte het wapen op mij. Het enige wat hij riep was ‘geld, geld, argent, argent’. De andere dader bleef voor de toonbank staan, ook met een wapen in de hand.” Een wachtende klant maakte plots een beweging naar haar handtas waarop de tweede dader prompt pepperspray in haar richting spoot. “Alles ging razendsnel”, vervolgt Andy. “Nadat de dagopbrengsten uit de kassa waren gegrist, gingen beiden ervandoor, op een fiets die wat verderop gestald stond.” De slachtoffers waren behoorlijk in shock en zijn nog steeds onder de indruk. “Ik hoop dat ik die man nooit meer zie”, zegt de frituuruitbater.

Buurtonderzoek

Een buurtonderzoek leverde een getuigenis van een buur op die het overvallersduo met de fiets zag arriveren. Andy vermoedde dat het om een man en een vrouw ging maar helemaal zeker was hij dat niet. Het vermoeden van de man kan wel eens juist zijn, want het parket bracht inderdaad een man en een vrouw voor de rechter voor de feiten. Bovendien wordt het duo verdacht van nog drie andere diefstallen, daarbij een gewapende overval op een 80-jarige. De politie kwam de twee op het spoor nadat iemand verdachte zaken vond in de tuin van beklaagde S.D. Desondanks zegt de man niets met de overvallen te maken te hebben. “Ik weet van niets”, klonk het op de rechtbank.

De openbare aanklager vordert vier jaar tegen de man. Tweede beklaagde, P.M. uit Ieper, riskeert 37 maanden cel. De vrouw ontkent een van de beschuldigingen, maar geeft de rest toe. Bij de overvallen hield zij pepperspray in de handen. Haar heroïneverslaving ligt aan de basis van haar deelname aan de diefstallen. Ze hoopt op een straf met voorwaarden. Vonnis op 6 mei.