Videobeelden drugsdossier betrokkene campingmoord niet meer beschikbaar Christophe Maertens

27 maart 2019

13u34 0 Ieper De Ieperse rechter boog zich opnieuw over de zaak waarbij een verdachte in de zogenaamde campingmoord zich moet verantwoorden voor drugs in de gevangenis. Er waren videobeelden opgevraagd, maar die blijken niet meer beschikbaar.

Romuald V. (31), een van de verdachten in de campingmoord in Middelkerke, moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor het bezit van hasj. De man uit Marche-en-Famenne wordt ervan verdacht 7,6 gram te hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Ieper. De drugs werden gevonden op de grond, nadat de beklaagde bezoek van zijn vriendin had gekregen. Toen een cipier het pakje zag liggen, plaatste hij zijn voet erop. Het was niet meteen duidelijk van wie de drugs waren, maar na het bekijken van videobeelden was de gevangenisdirecteur van oordeel dat V. het pakje had laten vallen. De man kreeg een tuchtmaatregel en werd voor de rechter gebracht. Op de rechtbank ontkent hij echter dat de drugs van hem was. Twee cipiers kwamen hun versie van de feiten geven, maar geen van hen kon met zekerheid zeggen dat de cannabis van de beklaagde was. Op de videobeelden was te zien dat de man iets uit de achterzak van zijn vriendin haalt tijdens een omhelzing. V. beweert echter dat het om een armbandje ging. De openbare aanklager vroeg na de getuigenissen opnieuw uitstel voor extra onderzoek.

Nu blijkt dat de videobeelden niet meer beschikbaar zijn. In de zaak zat het er al een paar keer bovenhands op tussen de openbare aanklager en de raadsman van V., meester Filip De Reuse. Die laatste lijkt nu zijn slag thuis te halen. “Het onderzoek werd niet goed gevoerd en er is geen bewijs dat de drugs van mijn cliënt zijn. Dat men in deze zaak gewoon op zijn buikgevoel afgaat, kan niet”, zegt de advocaat. Vonnis op 13 mei.

Romuald V. was betrokken bij de campingmoord op 7 december 2017 in Middelkerke. De man nam niet deel aan de moord op een 36-jarige Oostendenaar, maar hij belde wel een koppel uit Namen op om het lijk te helpen verbergen.