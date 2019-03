Video. Sporthal Minneplein klaar voor gebruik, maar wie wil sporten moet reserveren, badge afhalen én infomoment bijwonen Christophe Maertens

13 maart 2019

Ieper

De gloednieuwe sporthal op het Minneplein wordt volgende week in gebruik genomen. De zaal is tijdens de weekdagen gereserveerd voor schoolsporters, terwijl ’s avonds clubs en individuele sporters er een balletje kunnen trappen of werpen. “We zijn blij met extra sportruimte in de stad.”

Nu maandag gaat de sporthal open voor het publiek. Hoewel, het is te zeggen, wie er wil sporten moet de zaal reserveren en zich houden aan een strikt reglement. “Overdag zal de nieuwe sporthal worden bezet door het gemeenschapsonderwijs voor de lessen lichamelijke opvoeding”, zegt sportfunctionaris Ivan Decroix. “Vanaf 17 uur, op woensdagnamiddagen, in het weekend en tijdens sportvakanties kan de sporthal worden gebruikt door sportclubs, verenigingen en particulieren. Die kunnen een zaal reserveren via de website van de stad.”

De nieuwe sporthal is uitgerust voor zaalsporten, andere sporten kunnen er niet. Er zijn drie naast elkaar liggende terreinen voor basket, volleybal, badminton en tennis. “Voor zaal- en minivoetbal moeten mensen de hele zaal huren”, zegt de sportfunctionaris. “Daarvoor is al het nodige materiaal aanwezig. De sporters kunnen gebruik maken van de douches en de kleedkamers.” Opvallend is dat er in de sporthal geen zaalwachters aanwezig zijn. “Iedereen moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen en instaan voor het terugplaatsen van het materiaal. Mensen moeten ook aangepaste schoenen dragen die de vloer niet beschadigen. Er hangen camera’s en overtreders zullen de schade moeten vergoeden.”

Badge en verplicht infomoment

Om de sporthal binnen te geraken, heb je een speciale badge nodig. “De automatische binnendeur die toegang verleent tot de kleedkamers en de sporthal blijft net een minuut open. Daarmee willen we vermijden dat ongewenste bezoekers mee naar binnen sluipen. Je vindt hier geen lichtschakelaars of bediening van de verwarming. Alles is automatisch, afgestemd op de duur van de reservering.”

De stad geeft de voorkeur aan gebruikers die de sporthal voor minstens drie maanden willen gebruiken. “Voor mensen die slechts één keer komen sporten, raden we de andere Ieperse sportfaciliteiten aan. Trouwens, wie gebruik wil maken van het complex moet verplicht deelnemen aan een infomoment.”

“We zijn blij met extra ruimte om te sporten”, zegt Anthony Vanderstraeten, sportcoördinator bij Ons Tehuis in Ieper. Ons Tehuis is een welzijnsvereniging actief binnen de sectoren bijzondere jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. “Wij hebben twee zaalvoetbalteams en spelen op woensdagavond. Nu wijken we uit naar Langemark-Poelkapelle om onze thuiswedstrijden af te werken. Het zal dus fijn zijn dat we hier kunnen spelen”, zegt de sportcoördinator. “Of het reglement niet te streng is? Ja, maar dat zal wel nodig zijn. Vooral wat betreft schoeisel. Zo’n sporthal is een hele investering. Voetballen met de verkeerde schoenen kan inderdaad wat schade veroorzaken, dat zie je in andere sporthallen.”

De nieuwe sportaccommodatie heeft de stad 2,8 miljoen euro gekost.