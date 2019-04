VIDEO. Open Vld West-Vlaanderen voert campagne met fictiereeks over ‘doenders’: “Terwijl de kopstukken van andere partijen zichzelf op een sokkel plaatsen, zetten wij acht gewone West-Vlamingen in de kijker” Van Quickenborne regisseert, Tommelein is geluidsman Christophe Maertens

05 april 2019

15u24 0 Ieper Open Vld West-Vlaanderen heeft vrijdag in Ieper zijn campagne voor de verkiezingen op gang geschoten. Het wordt geen klassieke campagne, de partij maakt een fictiereeks over de West-Vlaamse doenders. “Dat zijn West-Vlamingen die vroeg opstaan en laat gaan slapen omdat ze dingen beter willen maken”, zegt Vincent Van Quickenborne, lijsttrekker voor de Kamer.

Open Vld West-Vlaanderen pakt de campagne voor de verkiezingen wel heel origineel aan. De partij gaat met al haar 66 kandidaten een fictiereeks maken. Die heet ‘De Doenders’. “Dat zijn West-Vlamingen die vroeg opstaan en laat gaan slapen omdat ze dingen beter willen maken”, zegt Vincent Van Quickenborne, die zich in het filmpje opwerpt als regisseur, terwijl Bart Tommelein geluidsman van dienst is. “Het zijn de mensen die weleens vloeken, maar bij wie opgeven niet in het woordenboek staat. Die doenders - de vrijwilligers, de ondernemers, de mantelzorgers, de man aan de kassa, de leraars, de bakkers, de bouwvakkers en de voetbaltrainers - zorgen ervoor dat we in onze provincie vooruitgaan. De reeks laat acht doenders hun verhaal doen in acht afleveringen”, legt Van Quickenborne uit. “Binnen een fictief verhaal komen acht mensen met elkaar en een aantal andere doenders in contact.”

Doenders gezocht

“Om die acht doenders te vinden, geven we alle West-Vlamingen de kans om zich in te schrijven. Vanaf vrijdag kunnen mensen zich op dedoenders.be registreren om geselecteerd te worden. Daarvoor is er een week tijd. Wie we zoeken? Iedere West-Vlaming die zichzelf als een doender ziet, mag zichzelf of iemand anders kandidaat stellen”, vertelt Bart Tommelein, lijsttrekker Vlaams Parlement.

Vrijdag werd in Ieper de eerste scène van de reeks opgenomen. Begin mei vinden de rest van de opnames plaats. “Tussen 13 en 25 mei zenden we de acht afleveringen uit op dedoenders.be en het slot zal op zaterdag 25 mei te zien zijn in de Kinepolis van Kortrijk”, gaat Van Quickenborne verder.

Op een sokkel plaatsen

“Al onze kandidaten zullen te zien zijn in de reeks, maar de hoofdrol is weggelegd voor de acht doeners, de acht gewone West-Vlamingen. Terwijl de kopstukken van andere partijen zichzelf op een sokkel plaatsen, zetten wij acht gewone West-Vlamingen in de kijker. Aan de hand van hun verhalen, hun dagelijkse beslommeringen gaan we inhoudelijke voorstellen doen om het leven van alle West-Vlaamse doenders beter te maken. Met een concreet programma gaan we hen een duw in de rug geven en een helpende hand reiken.”