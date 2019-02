Video. Ook in de Westhoek wordt gestaakt: zowel bij Picanol als bij Ieperse technische dienst blijven de poorten gesloten Christophe Maertens

13 februari 2019

09u11 0 Ieper In Ieper staan op verschillende plaatsen stakingspiketten opgesteld. Dat is onder andere het geval aan het bedrijf Picanol, dat volledig plat ligt. Ook in de gebouwen van de technische dienst in Ieper raakt niemand binnen.

“We laten niemand binnen”, zegt een strijdvaardige Mercedes Debels, hoofdafgevaardigde van ABVV Metaal in Picanol. “Ook wij voeren actie omdat we niet akkoord gaan met de 0,8 procent die we krijgen van de regering. Daar kunnen we als vakbond niet mee leven. Dat is te weinig met de vette winsten die de bazen maken.” Volgens de afgevaardigde is de stakingsbereidheid bij de producent van weefmachines zeer groot. “Er is nog geen enkele arbeider binnen gekomen. Mensen komen wel uit solidariteit langs omdat ze ook hun misnoegdheid willen tonen.” Bij Picanol werd het piket opgetrokken rond 4 uur deze ochtend en het blijft staan tot 21 uur. “We blokkeren de hoofdpoort, maar ook twee zij-ingangen zijn gesloten. Van de directie hebben we vandaag nog geen reactie gekregen.” Die directie heeft de werknemers gisteren gezegd thuis te blijven.

Werkwilligen

Ook aan de gebouwen van de technische dienst aan de Rijselsepoort in Ieper is een stakingspiket te vinden. “We hebben een jeep voor de poort gezet, zodat niemand hier binnen kan”, zeggen Brian Claeys en Rik Vintevogel van ACV Openbare Diensten. “Niet alleen de privésector gaat niet akkoord met die 0,8 procent, ook bij lokale en regionale besturen kunnen de werknemers daar geen vrede mee nemen.” Net als bij Picanol, werd bij de stadsdienst niemand binnen gelaten. Enkele werkwilligen lieten het niet aan hun hart komen en dronken een koffie, op enkele meter van de ingang. “Het is niet slecht dat er actie wordt gevoerd”, geeft een van hen toe. “We wisten dat er een piket zou opgesteld staan, maar we kwamen toch naar ons werk. Het is nu wachten op de baas en die zal zeggen of we al dan niet naar huis mogen. We kunnen dat natuurlijk niet zelf beslissen.”

“Nodeloze hinder”

Niet enkel bij de bij de Ieperse technische dienst werd gestaakt, ook de jeugddienst en de financiële dienst legden mensen het werk neer. Het kennissencentrum verbonden aan de stedelijke musea bleef dicht voor het publiek. Het zwembad sluit om 16.30 uur de deuren, wat eerder is dan op gewone dagen. De sportdienst en de sporthallen blijven wel normaal open in Ieper.

Andere bedrijven in de regio waar actie werd gevoerd, zijn onder andere Gruson Autobussen in Dikkebus en Milkobel in Langemark. Ook de bussen van De Lijn bleven vaak stil staan, net als elders in de provincie trouwens. Daardoor moesten veel scholieren andere manieren zoeken om op school te raken. De leerlingen van de Sint-Maartensscholen in Ieper kregen van de directie te horen dat ze maar de nodige voorzorgsmaatregelen hadden moeten nemen. Wie door overmacht niet op school raakte, moet donderdag een brief van zijn ouders meebrengen.

Unizo West-Vlaanderen vond dan weer dat de staking nodeloos veel hinder heeft veroorzaakt voor de bedrijven. “In amper vijf procent van de kmo's in de West-Vlaanderen wordt gestaakt”, reageert Robert Schaut van Unizo. “Toch ondervindt bijna 35 procent van de bedrijven hinder door de staking. Volgens de vakvereniging is de schade aan de bedrijven aanzienlijk. Vooral grote bedrijven zijn het slachtoffer, maar ook heel wat kmo's maken gewag van bestellingen die niet doorkomen.”