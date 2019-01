VIDEO. Leerlingen rollen eigen zebrapad uit om onveilige situatie aan te kaarten Christophe Maertens

24 januari 2019

17u21 0 Ieper Tientallen schoolkinderen, ouders en sympathisanten namen deel aan een zebrapadactie in de Meenseweg in Ieper om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te kaarten. “De weg moet anders ingericht worden”, zegt Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefschool.

De directie, leerkrachten, leerlingen en ouders van de Sint-Jozefschool in Ieper drukten in het verleden al hun bezorgdheid uit over de verkeersonveilige schoolomgeving. Om het probleem nog eens onder de aandacht te brengen werd opnieuw een actie op poten gezet. Aan het gevaarlijke kruispunt Meenseweg met de Steverlyncklaan rolden de actievoerders een eigen zebrapad uit.

Altimari Massimo en zijn zoontje Bo waren erbij. “Mijn zoon gaat met de fiets naar school. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat hij dat op een veilige manier kan doen”, aldus de papa. “De knaap moet hier twee grote straten over steken. Op dit kruispunt zijn er zelfs geen oversteekplaatsen.” Kerlijne Vercaemer (8) komt niet te voet naar school omdat het te gevaarlijk is. “De wagens rijden hier veel te snel”, zegt het meisje. Haar vriendinnetje Noya Van Wetteren (9) voegt er aan toe dat sommige automobilisten de weg als racebaan gebruiken. Dylan Vandevoorde van de Ieperse KSA ondersteunt met de aanwezigheid van zijn jeugdbeweging de actie. “Een groot aantal van onze leden loopt hier school. Het is hier inderdaad een heel drukke weg. Het is absoluut een gevaarlijke situatie. Trouwens, onze lokalen liggen hier wat verder, dus ook wij hebben nood aan een veilig verkeerssituatie.”

De school hield 2,5 jaar geleden al een dergelijke actie. “En net als toen willen we nu onze bezorgdheid tonen”, klinkt het bij de directeur. “Dit kruispunt, maar ook de rest van de straat, is niet aangepast aan de situatie waarbij zwakke weggebruikers de straat met automobilisten en vrachtwagenbestuurders moeten delen.” De directeur doet nogmaals een oproep naar het stadsbestuur. “We begrijpen dat aanpassingen voorbereiding en centen vraagt. Ik hoop wel dat het probleem deze legislatuur wordt aangepakt. Dat zou moeten mogelijk zijn, zeker omdat de situatie al langer gekend is.”

De hand reiken

Ook enkele politieke partijen tekenden present. “Wij hebben verkeersveiligheid altijd hoog in het vaandel gedragen”, zegt Katrien Desomer van CD&V. “Ook als oppositiepartij blijft het vanzelfsprekend een van onze speerpunten. In het verleden hebben we al concrete stappen gezet, maar de herinrichting van de Meenseweg blijft noodzakelijk. Belangrijk is dat dit dossier wordt opgevolgd, met inbegrip van het overleg met de bewoners en de handelaars in de omgeving. Ook vanuit de oppositie zullen we onze schouders onder dit dossier zetten. We reiken dus graag de hand naar de meerderheid om samen verder te kunnen werken.” Tijdens de vorige legislatuur werd een snelheidsbeperking ingevoerd en werden er ook twee zebrapaden met leds aangelegd.

“Wat de andere kruispunten in de Meenseweg betreft: daar wil de stad graag een prioriteit van maken als de Meenseweg in een later stadium volledig heraangelegd wordt”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De subsidieaanvraag is daarvoor binnen. Stad Ieper kreeg van de provinciale overheid groen licht én subsidies uit het Fietsfonds om extra veilige fietspaden aan te leggen op het moment dat de straat heraangelegd wordt. Het zou dan meteen de bedoeling zijn om het kruispunt Steverlyncklaan-Meenseweg met extra aandacht voor de verkeersveiligheid te heraanleggen.”