VIDEO: Gasexplosie vernielt rijwoning: één arbeider en bewoonster getroffen woning lichtgewond “Dat hier geen doden vielen, is een mirakel” Hans Verbeke

14 januari 2019

14u11 1 Ieper Een gasexplosie heeft maandagmiddag in de Polenlaan in Ieper voor zware materiële schade aangericht aan verschillende woningen. Brokstukken boorden zich aan de overkant van de straat in de gevels. Gisèle Seynaeve (76), de bewoonster van de ergst getroffen woning, raakte lichtgewond, net als een arbeider die met collega’s voor het huis bezig was met werken. “Ik dacht dat Gisèle dood was, maar plots zag ik haar voorzichtig uit het puin komen”, getuigt een overbuur.

Willy Vereecke (68), een bewoner van de Polenlaan in Ieper, rustte maandagmiddag uit in z’n zetel toen iets voor 13 uur plots z’n hele huis daverde. “Er was een enorme knal en ik wipte een halve meter hoog”, zegt de man. “Mijn borden en koffietassen donderden uit de kast, alle laden sprongen open. Ik stond recht maar zag geen hand voor ogen. Binnen dwarrelde stof rond. Pas toen dat wat ging liggen, begon me te dagen wat er gebeurd was.”

1 tegel intact

Een 33-jarige overbuur keek stomverbaasd naar buiten toen hij opgeschrikt werd door een hevige knal. “De brokstukken vlogen in het rond”, vertelt hij. “De blik op de woning van Gisèle deed me het ergste vrezen. Alle ramen weggeblazen, de voordeur weg. De gevel van haar huis stond bol, klaar om in te storten. Het leek wel alsof er een bom gevallen was. Maar net toen ik dacht dat niemand dit kon overleven, zag ik Gisèle traag naar de voorzijde van haar woning komen. Ze leek ongedeerd. Ik heb haar geholpen om buiten te geraken. Gisèle vertelde me dat ze bezig was aan het aanrecht toen de ontploffing zich voordeed. Alle tegels, behalve die ene waarop ze stond, werden door de kracht van de explosie gewoon losgerukt.”

Luchtverplaatsing

De 76-jarige vrouw liep lichte verwondingen op maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een arbeider van het bedrijf Uniconnect uit Zele, die samen met twee collega’s al de hele voormiddag werken uitvoerde onder het voetpad voor de woning van Gisèle, raakte ook gewond. Hij werd wel naar de kliniek gebracht. Volgens de politie heeft zich gas opgehoopt in de kelder van de weduwe. Mogelijk gebeurde dat als gevolg van de werken op straat. Onderzoek moet dat duidelijk maken. De ontploffing zorgde voor een luchtverplaatsing van jewelste. De achterruit van een voorbijrijdende auto sneuvelde, de druk ontsnapte via het schuifraam van de wagen. Aan de overzijde van de straat staken in gevels en rolluiken stukjes glas die met grote kracht waren weggekatapulteerd. Op straat kon je gewoon dwars door de woning van Gisèle Seynaeve kijken, zo groot was de ravage.

Aannemer start met noodafbraak

Omdat het huis op instorten stond, werd maandagavond nog begonnen met de noodafbraak. De 76-jarige bewoonster wordt voorlopig opgevangen bij haar dochter in Poperinge. Buurman Willy Vereecke kan voorlopig terecht in een hotel. “Ik mag niet meer binnen in mijn huis. Er is geen verwarming en het is er ook niet veilig. Veel brokstukken van Gisèle haar woning zijn op die van mij terechtgekomen. Daardoor heb ook ik behoorlijk wat schade. Bovendien zijn er ernstige scheuren in de muren. Het is afwachten wat de toekomst brengt.” De Polenlaan blijft afgesloten tot alle gevaar is geweken.