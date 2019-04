VIDEO. Burgemeester helpt stadsarbeiders een handje bij aanleg voetpad Christophe Maertens

10 april 2019

20u02 0 Ieper Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) stak woensdag een handje toe bij enkele stadsarbeiders die een voetpad aan het herstellen waren. Dat kadert in haar ronde die ze doet bij alle 455 personeelsleden van de stad. “Ik wil niet alleen dicht bij de bevolking staan, maar ook dicht bij het personeel”, zegt Talpe.

De nieuwe Ieperse bestuursploeg is al een paar maanden bezig. Er zijn al enkele grote beslissingen genomen zoals het proefproject rond een verkeersvrije Menenstraat of het herwerkte terrassenreglement. “Achter de schermen werken we echter hard aan een nieuwe meerjarenplanning”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Daarvoor consulteert het stadsbestuur zoals bekend de brede bevolking via bevragingen - Kvraagetaan en Doortocht Boezinge - en nieuwe vormen van participatie zoals infomarkten.”

Niet alleen de bevolking wordt geraadpleegd, ook de stadsdiensten. Burgemeester Talpe werkt momenteel haar ronde van de stadsdiensten af. Ze bezoekt elke dienst om enerzijds het stadspersoneel te leren kennen en anderzijds te luisteren wat hun noden en visies zijn. Er werken in totaal 455 mensen voor de stad Ieper en de burgemeester wil die allemaal persoonlijk ontmoeten. “Het stadspersoneel mag mij altijd een mail sturen als er vragen of problemen zijn. Het is echt mijn bedoeling om niet alleen dicht bij de bevolking te staan, maar ook dicht bij het personeel.”

Herstelploeg

Op haar ronde steekt ze hier en daar zelf de handen uit de mouwen om proefondervindelijk te ervaren hoe de diensten werken. Vandaag trok ze, in aangepaste outfit, mee met de herstelploeg van de voetpaden. Schepen Ives Goudeseune (sp.a) hield een oogje in het zeil.

“Sinds tien maanden werken we met een meldingssysteem en we kregen al 2.900 meldingen over allerhande feiten. Daarvan hielden 290 meldingen verband met voetpaden. Ondertussen zijn er daar al 90 procent van aangepakt. We laten de melder dat ook weten. Zo zien mensen dat er effectief wel iets gebeurd als ze ons iets laten weten”, aldus de schepen.

Fijn

Stijn Fertin, hoofd van de Ieperse Technisch Dienst, is blij met het initiatief van de burgemeester. “Het is fijn dat de burgemeester eens komt kijken hoe wij te werk gaan”, zegt Stijn. “De ploeg die de voetpadden herstelt mag wel eens in de kijker worden geplaatst. Die mensen doen mooi werk, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd. Voor hetzelfde geld wordt dit stuk voetpad volgende week door een vrachtwagen stuk gereden en mogen ze herbeginnen.”

Ook stadsarbeider Jose Ghyselen (55) uit Langemark apprecieert het gebaar van de burgemeester. “Ik werk hier nu twee jaar en ik ben tevreden voor de stad te kunnen werken. Het is echter goed dat de burgemeester eens een kijkje komt nemen, op die manier ziet ze toch van dichtbij hoe en waarmee wij bezig zijn.”