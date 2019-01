VIDEO: Bewoonster en arbeider lichtgewond bij gasexplosie in Ieper, ook naastliggende huizen beschadigd Hans Verbeke

14 januari 2019

14u11 1 Ieper Verschillende woningen in de Polenlaan in Ieper liepen maandagmiddag zware schade op na een gasexplosie. De bewoonster van de ergst getroffen woning raakte lichtgewond, net als een arbeider die met collega’s werken uitvoerde voor het huis.

De enorme knal, die in heel Ieper te horen was, deed zich voor luttele minuten voor 13 uur. Naar verluidt moet zich in de kelder van een rijwoning om nog onbekende reden gas hebben opgehoopt. Voor het huis waren al de hele voormiddag arbeiders bezig met nutswerken in het opgebroken voetpad. Onderzoek moet duidelijk maken of de twee elementen iets met elkaar te maken hebben.

De 76-jarige bewoonster van het getroffen huis liep lichte verwondingen op bij de ontploffing. De vrouw was in shock en werd opgevangen bij buren. Eén van de arbeiders raakte lichtgewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij de ontploffing werden brokstukken rondgeslingerd in de wijde omgeving. Ook minstens één naastliggende woning liep ernstige schade op door de knal. Enkele bewoners uit de buurt moesten hun woningen verlaten.

De buurt is momenteel afgesloten voor alle verkeer. De brandweer en Eandis zijn ter plaatse en de situatie is onder controle. “In de kelder van de woning werd een verhoogde concentratie gas gemeten. Nu moet nog worden uitgezocht of dit de oorzaak of het gevolg van de ontploffing is”, klinkt het bij brandweer Westhoek.