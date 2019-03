Vestingwacht zoekt vrijwilligers Christophe Maertens

06 maart 2019

09u45 0 Ieper De Ieperse Vestingwacht zoekt vrijwilligers. De leden van de wacht hebben onder meer de taak onregelmatigheden op de vestingen te melden aan de Ieperse stadsdiensten.

De Ieperse Vestingwacht is een dienst die in 2005 op poten werd gezet door de stad Ieper. De wachters hebben geen bevoegdheid om te sanctioneren of boetes uit te schrijven. Ze stappen regelmatig de vestingen af en melden zwerfvuil, graffiti of vandalisme aan de stadsdiensten. Wandelaars en toeristen kunnen de wachters vragen stellen. De leden van de wacht dragen een badge en hebben een herkenbare draagtas bij zich. Ze luisteren naar opmerkingen, maar kunnen ook wat uitleg geven over de geschiedenis en de fauna en flora van de vestingen. “Ik start mijn wandeling aan het voormalig openzwembad en wandel tot aan de kruitmagazijn”, zegt Brian Claeys die lid is van de wacht. “Wij kunnen bijvoorbeeld fietsers aanspreken die fietsen op de vestigen, want dat mag niet. Of hondeneigenaars aanmanen hondenpoep op te ruimen. Ook kunnen we binnen in onder meer de Rijselpoort om te checken of daar nog alles in orde is. Het is een taak die ik met veel plezier doe.”