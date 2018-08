Vestinggrachten worden gebaggerd na zomer Slibruiming moet waterkwaliteit verbeteren CHRISTOPHE MAERTENS

03 augustus 2018

02u34 0 Ieper Na de zomervakantie worden de Ieperse vestinggrachten gebaggerd. "Dat zal de ecologische kwaliteit van het water sterk verbeteren", klinkt het bij de stad Ieper. Momenteel wordt onderzocht of er op de bodem nog explosief oorlogstuig ligt.

Het is sinds het herstel van de vestingen na de Eerste Wereldoorlog de eerste keer dat er een slibruiming plaatsvindt. "Op de bodem van de Ieperse vestinggrachten ligt een massa slib die gemiddeld één tot anderhalve meter dik is", aldus stad Ieper. "Dat slib bestaat uit een ophoping van bladafval en andere plantenresten, en ook uit bodemdeeltjes, zoals leem, zand en klei."





Waterkwaliteit

Na de zomervakantie worden de grachten gebaggerd.





"Op sommige plaatsen komt het zeer hoog", zegt Dirk Depover, deskundige afdeling Operationeel Waterbeheer West-Vlaanderen van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Omdat door het slib het water niet meer diep is, stijgt de temperatuur bij warm weer, waardoor het water zuurstofarm wordt en de vissen sterven." De ruiming zal in de eerste plaats de ecologische kwaliteit van de vestinggrachten sterk verbeteren, wat de ontwikkeling van algen en wieren in toom houdt. Daarnaast komt de opkuis de waterhuishouding ten goede. In geruimde grachten kan er namelijk veel méér water gebufferd worden en ontstaat er een stabieler waterbiotoop. Het is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die de ruiming zal uitvoeren. De slibruiming van de Kasteelgacht verloopt in twee fasen. In de eerste fase wordt het gedeelte vanaf het gewezen openluchtzwembad tot de Menenpoort aangepakt. In de volgende fase wordt het deel tot aan de Vaubanstraat afgewerkt. In totaal worden 500 meter grachten uitgegraven over een breedte van 20 tot 25 meter. De gracht wordt gebaggerd tot op 10 meter van de oever of de vestingmuur. Er moet in totaal ongeveer 12.000 vierkante meter slib uitgehaald worden.





De ruiming gebeurt met een drijvende kraan. Bakboten brengen het slib telkens naar een vast punt op de oever, waar het wordt overgeladen in vrachtwagens. "Daarna brengt de aannemer het slib weg. Het kan worden gebruikt om bijvoorbeeld land op te hogen", aldus Dirk Depover.





Onderzoek bodem

Voor fase 1 wordt halfweg de Kiplinglaan een werkruimte vrijgemaakt. Enkele jonge notelaars moeten hiervoor worden gerooid, maar deze worden vervangen. Voor fase 2 komt de werkruimte langs het Hoornwerk, ter hoogte van de Vaubanstraat.





Daarvoor worden enkele zieke essen gekapt, die ook plaatsmaken voor nieuwe bomen. De VMM voert de werken uit en financieert die ook. De operatie is ingepland voor september en oktober. "Er zijn 60 werkdagen voorzien", aldus Depover. "Momenteel onderzoeken we of er zich op de bodem nog explosief oorlogsmateriaal bevindt. Dat moet eerst afzonderlijk afgevoerd worden." Het slib zal met vrachtwagens worden weggebracht. De hinder die de werken plaatselijk veroorzaakt, wordt in nauwe samenwerking met de stadsdiensten zoveel mogelijk beperkt.