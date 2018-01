Verwenmoment voor dames vrouwenhuis 27 januari 2018

De Soroptimist Club Ieper en KTA-afdeling haarzorg en bio-esthetiek hebben gisteren zestien vrouwen een verwenmoment bezorgd. "Het ging om dames uit het vrouwenhuis in Ieper en Te Goare (een vzw die zich inzet voor kansarmen, red.)", aldus Griet Supply van de serviceclub. "De dames werden warm onthaald in het kapsalon van het KTA in Ieper. Daarop konden ze genieten van een frisse knipbeurt, manicure en maquillage." De leerlingen kregen van een CAW-medewerker uitleg over de omstandigheden waarin de vrouwen verkeren. "Voor deze dames was het een uniek moment waarin zij eens extra aandacht krijgen en leren over zelfzorg." Soroptimist Club Ieper bestaat uit 40 geëngageerde vrouwen die in de regio Ieper-Poperinge acties organiseren ten voordele van vrouwen en meisjes. Wie de club wil steunen, kan aanwezig zijn op de fundraisingfilm 'Hidden figures' op donderdag 8 maart (Nationale Vrouwendag) om 19.30 uur in de aula van het Jan Ypermanziekenhuis. Tickets voor film en receptie (35 euro) zijn te verkrijgen via kaartensoropieper@gmail.com. De opbrengst gaat naar de aankoop van esthetische verzorgingsproducten voor kankerpatiënten van het internistisch dagziekenhuis van Jan Yperman. (CMW)