Verwarming uit en dikke trui aan 07 februari 2018

Gisteren was het Dikketruiendag en ook in het Ieperse Atheneum wordt over klimaatsverandering nagedacht. De leerlingenraad zette in dat kader een initiatief op poten. "We projecteerden vorige week de film San Andreas, waarin de gevolgen van een milieuramp te zien zijn. Tijdens de pauze deelden we warme chocolademelk uit", aldus Wiesje Caillian (14) en Elin Wyffels (14), beiden uit het derde ASO. "We vinden het wel belangrijk dat de problematiek in onze school wordt aangekaart. Ik heb ook de indruk dat ook de meeste leerlingen zich bewust zijn van de opwarming van de aarde. Het is belangrijk dat we ook hier bijvoorbeeld de verwarming wat meer uitschakelen." (CMW)