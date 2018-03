Vervroegde verkiezingen 09 maart 2018

Het Boezings Amateurtheatergezelschap, dat voortijdig last heeft van verkiezingskoorts, brengt zes avonden lang hun nieuwe stuk ''t Is weer kiezinge', in een regie van Hans Robyn.





Zij brengen ditmaal een dolkomisch stuk waarbij een jonge politicus zowel de kiezers als de dochter van de huidige burgemeester afsnoept.





OC Ten Vrielande wordt al op vrijdagavond 9 maart gereserveerd voor de première, die van start gaat om 20 uur. De andere speeldagen zijn vrijdag 16 maart, zaterdagen 10 en 17 maart, woensdag 14 maart, telkens om 20 uur en zondag 11 maart, wanneer gaat het doek open gaat om 16 uur.





Kaarten kosten 8 euro en kunnen worden besteld per mail naar nicole.decrock@telenet.be, telefonisch op 0488/72.78.33 of via de website www.davidsfondsboezinge.be.





(DCH)