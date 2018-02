Verpleegsterschool schenkt oude draagberrie aan IFFM 01 februari 2018

02u43 0 Ieper De hogeschool 'ZoWe Verpleegkunde campus Brugge' heeft gisteren een Belgische draagberrie uit WO I geschonken aan het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper. De draagberrie lag al die tijd op de zolder van de hogeschool en werd teruggevonden tijdens de verhuis.

"We hebben wat onderzoek gedaan naar de oorsprong en het bleek een exemplaar te zijn uit WO I, of zelfs van daarvoor", docent Lieven Maes. "De vraag rees wat we ermee zouden doen. We kwamen al vlug op het idee om het te schenken aan het IFFM. Dat we genoemd worden als schenker op de website, is mooi meegenomen." De draagberrie zal niet onmiddellijk een plaats krijgen in het museum, maar zal worden opgeborgen in het nieuwe erfgoeddepot Potyze. "We krijgen hier wekelijks schenkingen, in 2014 was dat zelfs elke dag", zeggen wetenschappelijk medewerker Annick Vandenbilcke en registrator Frederik Vandewiere. "We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in spullen waar een verhaal aan vasthangt. Zo werden er onlangs in Zwitserland nog ontbrekende brieven gevonden van een soldaat. Maar die draagberrie is natuurlijk ook een waardevol stuk." (CMW)