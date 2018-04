Vernieuwde St. Nicolas opent deuren ZOON MICHAËL EN VRIENDIN KOMEN MEE AAN ROER VAN STERRENZAAK CHRISTOPHE MAERTENS

13 april 2018

02u51 0 Ieper Na twee maanden verbouwingswerken opent morgen sterrenzaak St. Nicolas opnieuw de deuren. Naast Franky Vanderhaeghe (51) en Sandra Nys (47) staan nu ook zoon Michael Vanderhaeghe (24) en zijn vriendin Marieke (22) mee aan het roer van het restaurant. "We willen een band opbouwen met onze klanten", aldus Michael.

Sterrenzaak St. Nicolas opent na twee maanden werken opnieuw de deuren op haar gekende stek langs de Veurnseweg in Elverdinge.





"Er waren al langer plannen om de zaak een beetje te vernieuwen, maar mochten mijn ouders geen opvolging hebben gehad, dan hadden ze het niet zo grootschalig aangepakt", aldus Michael Vanderhaeghe (24), die samen met zijn vriendin Marieke (22) in de zaak stapten. Het koppel vormt nu een dubbeltandem met de uitbaters Franky Vanderhaeghe (51) en Sandra Nys (47). "Mijn vader en ik zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben twee jaar lang nagedacht over de keuken, waar de apparaten en zo moeten komen. Ook hebben we het interieur wat willen verjongen, omdat mijn vriendin en ik er zijn bijgekomen, maar we vormen wel een team met mijn ouders. Zij blijven dus heel actief in de zaak."





Het restaurant is een stuk ruimer geworden. "De zaal en de bar zijn wat groter, maar vooral de patisserie is fel uitgebreid. Alles is nu volledig in glas gedaan. De binnentuin is verhard, waardoor we een extra terras hebben, dat ook meer afgesloten is van de wind."





Gasthof De Kring

Tijdens de werken vonden de uitbaters een tijdelijk onderkomen bij Gasthof De Kring in Poperinge. Daarbij werd een shuttlebus ingezet om de gasten van het hotel, dat wel openbleef, naar Poperinge te brengen. "Het was vooral tof omdat ik er in De Kring ben bijgekomen in een leidinggevende functie. Mijn vader had zo wat meer tijd voor andere taken. Wel waren we echter al langer samen aan het werken naar gerechten toe. Daarom zullen de klanten geen grote veranderingen merken."





60 klanten

In de zaak kunnen in totaal zo'n 90 mensen binnen.





"Maar we willen daar een beetje vanaf stappen. We willen het op maximum 60 klanten houden, om de kwaliteit verder te garanderen. We willen gewoon de mensen wat meer ruimte geven. Ook hebben we gewerkt aan de akoestiek. Het zijn punten die we tijdens de 16 jaar van klanten hoorden, die we hebben verbeterd."





Michael beaamt dat een restaurant uitbaten geen eenvoudige taak is.





"Het is een hevige job en het is inderdaad niet gemakkelijk in de horeca. We doen echt ons best en we koken voor de mensen die bij ons komen eten. Het is een job die je moet doen met passie. Het is hard, maar je krijgt er wel veel voor terug", besluit Michael.





Vandaag houdt het restaurant een try-out voor al de aannemers die meewerkten aan de verbouwingen. Vanaf morgen is het restaurant dan gewoon opnieuw open.