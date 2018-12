Vernieuwde ‘Kerst in Ieper’ zorgt voor gemengde gevoelens: “Volgend jaar meer kraampjes” Volgend jaar geen winkeltjes meer op ‘Kerst in Ieper’? LBR

29 december 2018

18u35 0 Ieper Het kerstdorp in Ieper sluit op woensdag 2 januari de deuren. Peter De Groote van de vzw Centrummanagement Ieper is tevreden over deze editie. “Onze vernieuwingen konden rekenen op heel wat positieve reacties, maar volgend jaar wordt het nog anders.”

Sinds 24 november is Ieper ondergedompeld in de kerstsfeer. Het kerstdorp en de overdekte ijspiste op de Grote Markt zorgen voor een leuke wintersfeer. Er werd dit jaar extra ingezet op sfeer, na de kritiek van vorig jaar dat de kerstmarkt ongezellig zou zijn. “Er werden veranderingen doorgevoerd. Zo werden er onder andere minder slingers aangebracht in de straten. Het energieverbruik hebben we met meer dan 30% kunnen laten zakken”, zegt Peter De Groote van de vzw Centrummanagement Ieper.

Zoals elk jaar was er ook weer een ijspiste en een kerstdorp. “De schaatspiste werd onder handen genomen. We zorgden voor een betere inrichting. Drie kroonluchters en vaste wanden werden geplaatst, zodat wind er niet door kan. Volgend jaar zal de buitenkant van de ijspiste er opnieuw anders uitzien”, zegt Peter. “Het aantal schaatsers zijn opnieuw heel goed. Doordat onze schaatspiste afgesloten is, kon er elke dag geschaatst worden. Het zachte winterweer heeft ons geen parten gespeeld. Nu zitten we ongeveer aan 9.000 schaatsers. We zullen zeker kunnen afronden op een 10.000 schaatsers dit jaar.”

Tijdens de koopweekends konden shoppers met een kersttreintje van de randparkings naar het centrum en terug. “Het treintje was een enorm groot succes. Het was over het algemeen een heel goede kerstmarkt met heel veel volk die positief was.” Blikvanger moest de rollercoaster ‘Christmas Mouse’ worden. “De tekening die we van de attractie hadden ontvangen, zag er helemaal anders uit. De rollercoaster komt volgend jaar niet terug. Er wordt momenteel al nagedacht welke attractie volgend jaar komt, maar meer mag ik daar nu nog niet over zeggen. Het wordt volgend jaar sowieso een echte kerstattractie”, verzekert Peter. “Het nieuwe horecapleintje heeft wel heel goed gewerkt. Voor de winkeltjes op de kerstmarkt was het een mindere editie. We hebben natuurlijk onze winkels in de stad en er is het online shoppen. Er moet misschien eens stilgestaan worden of de winkeltjes in de toekomst nog nodig zijn.”

Nadine’s Cado Shop staat al 12 jaar op de Ieperse kerstmarkt met kleren, juwelen.. Dit jaar heeft het koppel gemengde gevoelens over ‘Kerst in Ieper’ editie 2018. “Er staan te weinig kraampjes vinden de mensen die hier langskomen. Er staan een 13-tal kraampjes, winkels en drankstandjes samen. Dat is niet veel, volgend jaar zou dat toch wat meer mogen zijn. Wij mogen niet klagen over onze verkoop, maar ik hoor er ook die minder tevreden zijn. Het is wel weer een geslaagde kerstmarkt met heel veel bezoekers, maar de opstelling is misschien wat minder”, klinkt het bij Nadine’s Cado Shop. De Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge vzw stond dit jaar ook op de kerstmarkt. “Verenigingen werden opgeroepen om op de kerstmarkt te komen staan, dus waarom niet. Het is een gezellige kerstmarkt dit jaar. Alleen jammer dat we op een slechte plaats staan. Mensen lopen ons wat voorbij. We staan weg van alles, aan de buitenzijde van de kerstmarkt.”

De aanwezige kinderen vinden de kerstmarkt alvast geslaagd en gaan gretig op de foto met de kerstman en schaatsen erop los. De Ieperse kerstmarkt kan je nog een bezoekje brengen tot woensdag 2 januari.