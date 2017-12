Vermiste bejaarde dood aangetroffen in vijver 02u28 48

In een vijver langs de Potijzestraat is gisteren in de vooravond het levenloze lichaam van Raphael Louwagie gevonden. De tachtigjarige man was sinds donderdagavond vermist. Hij verliet die avond zijn flat in de Lange Torhoutstraat in Ieper en keerde 's nachts niet meer terug naar huis. Ook gisterenmorgen was er nog geen spoor van de man op leeftijd. 's Namiddags werd er alarm geslagen en later die dag werd zijn stoffelijk overschot uit het water gehaald. Op welke manier Raphael Louwagie in het water is terechtgekomen, was gisteravond nog niet duidelijk. De man laat naast zijn vrouw Maria Verbeerst (77), met wie hij 55 jaar getrouwd was, ook twee kinderen en vier kleinkinderen na. (VHS/AHK/CMW)