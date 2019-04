Verloederd wandelpad langs kanaal Ieper-Komen verharden, kost 50.000 euro (en dat ziet stadsbestuur niet zitten) Christophe Maertens

14u29 0 Ieper Gemeenteraadslid Nancy Six (Vlaams Belang) vroeg zich op de afgelopen gemeenteraad af of het stadsbestuur het wandelpad op de linkeroever langs het kanaal Ieper-Komen nu gaat aanpakken. Het stadsbestuur ziet die investering van 50.000 euro echter niet zitten.

Nancy Six had in augustus al voorgesteld het verloederd wandelpad op de linkeroever van het kanaal Ieper-Komen te herstellen. “Tussen de Diksmuidseweg en de Haiglaan”, zegt Six. “Aan het sas zouden we een loopweide voor honden kunnen aanleggen, zodat er dan ook in het noordelijke deel van de stad een hondenweide is.” Ze kreeg toen te horen dat het stadsbestuur al contact had opgenomen met De Vlaamse Waterweg om tot een samenwerking te komen. De Vlaamse Waterweg is bereid een vergunning te verlenen aan Ieper om een pad aan te leggen. Het stadsbestuur onderzocht daarop hoeveel het zou kosten om het pad te verharden. “Daarmee zouden fietsers veilig kunnen oversteken vanuit de Molenweg”, weet schepen Ives Goudeseune(sp.a). “Maar vijftigduizend euro zien we niet zitten en dus hebben we een andere oplossing gezocht om de fietsoversteek te beveiligen. Aan de andere kant van het kanaal is er een goed te bereiken en berijdbaar pad.”