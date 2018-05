Verkopers handelen toch te goeder trouw 01 juni 2018

Het koppel zestigers uit de streek van Oudenaarde dat bij landbouwers in de Westhoek langsgaat om peperdure schoonmaakproducten te verkopen, is dan toch niet verdacht. Eergisteren stuurde het Buurtinformatienetwerk een waarschuwing uit voor het koppel. Daarin werd aangeraden om niet in te gaan op hun overtuigende verkoopspraktijken. Gisteren namen de zestigers zelf contact op met de politie, nadat ze van de waarschuwing hadden gehoord. Uit onderzoek blijkt nu dat de twee te goeder trouw handelen. Volgens het Buurtinformatienetwerk staan ze ter beschikking van de klanten, als er problemen zouden rijzen met de aangekochte producten. (VHS)