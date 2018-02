Verkoop je oude kledij 15 februari 2018

JOC Ieper en A New Breeze organiseren op zaterdag 24 maart van 10 tot 18 uur onder de noemer 'Clean Up Your Closet 2.0' een tweedehands fashion-beurs voor dames en heren. Die vindt plaats in de concertzaal van het jeugdhuis JOC in Ieper.





"In 2014 organiseerden we voor het eerst een kledijbeurs", klinkt het bij JOC Ieper. "Dit jaar willen we dat opnieuw doen. Tijdens Clean Up Your Closet kan men alleen of met vrienden een standplaats huren om overtollige kledij voor een prikje te verkopen. Zo maak je ruimte in de kleerkast en krijgen anderen de kans om voor een prikje een nieuw tenue te vinden." In de rand van de kledijbeurs voorzien de organisatoren een gezellige chill-out corner, randactiviteiten en workshops. Bezoekers kunnen gratis binnen, wie wil verkopen kan zich inschrijven via sander.nolf@jocieper.be, met naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en aantal mensen dat een handje toesteekt. Per stand betaalt men 5 euro. De inschrijving is pas definitief nadat er een mailtje wordt teruggestuurd. (CMW)