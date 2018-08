Verkoop De Vloei vlot opnieuw 11 augustus 2018

02u36 0 Ieper Volgens het Ieperse stadsbestuur loopt de verkoop van bouwgronden op de duurzame wijk De Vloei opvallend vlot. "Afgelopen week zijn er al vier kavels verkocht", klinkt het. "De verkoop kent een boost, sinds de derde fase van gronden te koop is gesteld."

De Vloei is een nieuwe woonwijk in aanleg vlak bij de Ieperse binnenstad. "Het wordt een wijk met veel groen en veel ruimte", aldus het stadsbestuur.





"De stad stelt momenteel een derde deel van zijn gronden ter beschikking voor mensen die in Ieper willen bouwen: 31 vrije kavels en 15 sociale kavels. Het gaat om goedkope bouwgrond in vergelijking met andere plaatsen: de prijzen variëren hier van 135 euro per vierkante meter tot 165 euro per vierkante meter. Alles bijeen komen er 250 woongelegenheden op de Vloei. Ruim de helft is momenteel al verkocht en vergund." De duurzame wijk is voorzien van groenzones en boomgaarden. In het verleden kaartte de Ieperse sp.a wel vaker aan dat de verkoop van gronden op De Vloei allesbehalve vlot ging. Mensen die interesse hebben in een lot, kunnen contact opnemen met de dienst wonen via wonen@ieper.be of 057/45.17.73.





(CMW)