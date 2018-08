Verkeersvrij Iepers centrum voor GP90 04 augustus 2018

Op woensdag 8 augustus zal de Ieperse binnenstad grotendeels verkeersvrij zijn omwille van de grote herdenking van The British Legion. Er worden daarbij meer dan 2.200 pelgrims verwacht die onder de Menenpoort zullen marcheren.





De Britten komen in de loop van de ochtend met bussen aan op het Minneplein in Ieper. De groep marcheert in een speciale pelgrimsparade over De Leet, naar de Grote Markt en de Menenpoort. Om 12 uur is er daar een speciale plechtigheid. "De binnenstad zal grotendeels verkeersvrij zijn. Ook in de de Kauwekijnstraat, de Bollingstraat, de Kiplinglaan en het Hoornwerk wordt geen verkeer toegelaten. De Grote Markt en het Sint-Maartensplein zullen zo goed als de hele dag ingenomen worden door tentoonstellingstenten, technische wagens en een groot scherm waarop iedereen alles kan volgen. Gebruik de randparkeerplaatsen of kom met de fiets", aldus het stadsbestuur.





Alles kadert in de 'Grote Pelgrimstocht' (GP90) georganiseerd door The Royal British Legion, een Britse liefdadigheidsorganisatie. GP90 is een evocatie, 90 jaar na datum, van de originele grote bedevaart in 1928, die 11.000 veteranen en oorlogsweduwen de slagvelden van de Somme in Frankrijk en Ieper in België zag bezoeken. De Grote Pelgrimstocht leidde tot een parade door Ieper naar de Menenpoort, ter nagedachtenis van degenen die nooit zijn teruggekeerd.





De ceremonie kan gevolgd worden op groot scherm op de Markt. In de namiddag tussen 14.30 en 16.30 u zijn er optredens op de Grote Markt. (CMW)