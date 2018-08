Verkeersveilig schooljaar 30 augustus 2018

In Ieper werden in zo goed als alle schoolomgevingen bijkomende markeringen aangebracht. Dat meldt het stadsbestuur op de website van de stad. Het gaat om belijning die automobilisten waarschuwt dat ze dichter bij een school komen. De kleur van de fietsoversteekplaatsen op de Haiglaan en zijstraten werd aangepast. Daardoor wordt de voorrangsregeling duidelijker zichtbaar. Ook de fietsoversteek in de Steverlynckstlaan werd vernieuwd. Deze week wordt ook werk gemaakt van een veilige fietsoversteek op de Diksmuidseweg, ter hoogte van de Molenweg. De werken zullen twee weken duren. Op de momenten van de werkzaamheden kan er wat filevorming zijn. In samenwerking met de provincie werd een aantal jaren geleden een schoolroutekaart voor het middelbaar onderwijs ontwikkeld. Deze kaart omvat de veiligste routes om naar school te fietsen. Vorig schooljaar werd een dergelijke kaart opgesteld voor drie lagere scholen en voor dé Academie. Men kan deze kaarten raadplegen via https://www.ieper.be/schoolroutekaarten. (CMW)