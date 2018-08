Verkeersmaatregelen tijdens komend weekend 22 augustus 2018

02u44 0 Ieper Om de vele activiteiten in het Ieperse centrum van komend weekend veilig te laten verlopen, werden in samenspraak met de politie Arro Ieper enkele verkeersmaatregelen afgesproken.

Op vrijdag 24 augustus vindt de eerste editie plaats van de 'Great War Remembrance Race', een wielerwedstrijd die ode brengt aan de helden uit WO I. De wedstrijd start in Nieuwpoort om te eindigen op de Ieperse Grote Markt. Tussendoor is een passage van de renners.





Aankomst De Volksmacht

De doortocht van de wedstrijd in het centrum is gepland tussen 14.17 uur en 14.28 uur en rijdt via de Zuiderring - Steverlyncklaan - Meenseweg - Frenchlaan - Menenpoort - Kauwekijnstraat - Lange Torhoutstraat. De aankomst vindt plaats ter hoogte van apotheek De Volksmacht op de Markt en dat tussen 16.49 uur en 17.15 uur.





Op dezelfde dag start rond 8.30 uur de vierde wandeldag van de Vierdaagse van de IJzer op de Grote Markt. Om 15.30 uur is er dan de slotplechtigheid en de speciale Last Post aan de Menenpoort, gevolgd door een défilé naar de Grote Markt. Zaterdag wordt de markt ingepalmd door 'Peace to the World', het slotevent van GoneWest.





Wagen vermijden

In heel wat straten zal een parkeerverbod of een verkeersverbod gelden. "Probeer tijdens de duur van de wedstrijd het parcours zo veel mogelijk te vermijden met je wagen", aldus het Ieperse stadsbestuur. "Volg steeds de verkeerssignalisatie ter plaatse en wat de koers betreft, de aanwijzingen van de seingevers. Wees voorzichtig als je langs het parcours woont en met de wagen je woning wil verlaten tijdens de wedstrijd."





Een tabel met alle verkeersmaatregelen is te vinden op www.ieper.be.





(CMW)