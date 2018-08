Verkeersmaatregelen door Tooghedagen, Frietrock en Marathon 31 augustus 2018

In het weekend van 7 tot 9 september vinden in Ieper een aantal activiteiten plaats die een impact hebben op de mobiliteit in de binnenstad. "Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kun je tijdens de Tooghedagen in Ieper terecht om gezellig te winkelen in een historisch kader", klinkt het bij de Stad. "De handelaars laten kooplustigen kennis maken met hun nieuwe collecties. Daarnaast zijn er onder meer modeshows, optredens van dansgroepen en muzikanten, een autosalon met de allernieuwste modellen, straattheater en proeverijen."





Op vrijdag en zaterdag kunnen muziekliefhebbers zich op het Vandenpeereboomplein uitleven tijdens Frietrock. Op de affiche staan Red Zebra, The Scabs en Channel Zero. Op zondag vindt dan nog de aankomst van de In Flanders Fields Marathon en Dwars door Ieper plaats. Die dag is het bovendien Open Monumentendag. "Die activiteiten hebben een impact op de mobiliteit in de binnenstad. Om de activiteiten veilig te laten verlopen, werden in samenspraak met de politie Arro Ieper enkele verkeersmaatregelen afgesproken." Een overzicht is terug te vinden op de website van de stad. (CMW)