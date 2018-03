Verkeersmaatregelen bij Gevleugelde Stad 31 maart 2018

Tijdens het festival Gevleugelde Stad, op 7 en 8 april, zal er een verkeersverbod gelden op de Grote Markt tussen de kruispunten met de Sint-Jacobstraat en de Rijselstraat. Het verkeer vanuit de Rijselstraat wordt omgeleid via de Neerstraat. Wie uit de Menenstraat komt, moet via de Sint-Jakobstraat rijden. Parkeren op de Grote Markt blijft toegelaten. Wel zal er een parkeerverbod gelden op Eiland en een gedeelte van Esplanade. Het Sint-Maartensplein wordt verkeersvrij van zaterdagmiddag tot zondagavond, net als de Janseniusstraat, De Brouwerstraat en de Delaerestraat. Van vrijdagmorgen tot zondagavond zal het verboden zijn te rijden én te parkeren op het Colaertplein, tussen het deel van de De Stuersstraat en Fochlaan en vanaf de Maloulaan tot aan Esplanade. Tijdelijk zal er een verkeersverbod gelden op het Zaalhof. Daarnaast gelden er op diverse plaatsen parkeerverboden, zoals op een gedeelte van de randparking Tulpenlaan, in de Grachtstraat, Zaalhof en Eiland. Op de busparkeerstrook op de Oudstrijderslaan, tussen Dikkebusseweg en de rotonde met de Rijselsepoort, zal je tijdelijk je auto kunnen zetten. (CMW)